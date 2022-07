Arbeit in Kraftkaverne: Zwei Männer verschüttet

Mit Hilfe der Kollegen vor Ort konnte sich das Duo aus den Schuttmassen befreien. Einer der Arbeiter zog sich eine Kopfverletzung unbestimmten Grades zu. Der zweite verletzte sich an Kopf und Bein. Die beiden Leiharbeiter wurden zur Erstversorgung ins Tauernklinikum Zell am See verbracht.