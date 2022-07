Papst rät der Jugend zu weniger Fleischkonsum

„In solchen Fällen ist es legitim, zu rebellieren!

Franziskus sprach auch- neuerlich - über den Ukraine-Konflikt (siehe Video oben), den er als „absurden Krieg“ bezeichnete. Angesichts der zahlreichen Konflikte in den verschiedenen Regionen der Welt sei ein Bildungspakt, der alle zur Geschwisterlichkeit erziehe, umso dringlicher, betonte der Papst. „Die Idee eines geeinten Europas entstand aus einer starken Sehnsucht nach Frieden nach so vielen Kriegen auf dem europäischen Kontinent und führte zu einer siebzigjährigen Friedensperiode. Jetzt müssen wir uns alle dafür einsetzen, dass diese Kriegswirren beendet werden, bei denen wie üblich einige wenige Mächtige entscheiden und Tausende von jungen Menschen in den Kampf und in den Tod schicken. In solchen Fällen ist es legitim, zu rebellieren!“