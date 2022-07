Österreichs Ex-Politiker auf Ubers Lobbying-Liste

Immer wieder Kritik an Uber

Konkret arbeitet Uber hier mit lizenzierten Mietwagenunternehmen zusammen. Das Unternehmen steht immer wieder in der Kritik, Fahrer und Fahrerinnen auszubeuten beziehungsweise Gesetze zu missachten. Ein Beispiel ist der Datenschutz. In Österreich Fuß zu fassen, war unter anderem deshalb schwierig. 2015 nannten die SPÖ und FPÖ die Firma noch, um darauf hinzuweisen, dass die lokale Taxiindustrie zerstört werde.