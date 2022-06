Die Tücken mit dem familiären Überwachungssystem

Der Vater pendelte immer wieder zwischen Wien und Ankara hin und her. Kerem hat ihn in den ersten Jahren nicht sehr oft zu Gesicht bekommen, aber kurz vor seiner Adoleszenz in den mittleren 90ern zog er sich für die Pension wieder in seine alte Heimat zurück. „Meine Mutter ist nie fix nach Wien gegangen, sie war viel zu heimatverbunden. Es war immer klar, dass mein Vater früher oder später in die Türkei geht.“ Wenige Jahre nach der Heimkehr des Vaters verschlug es schlussendlich den Sohn in die österreichische Bundeshauptstadt. „Ich habe nur Gutes von der Stadt gehört und wusste in Ankara nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen soll.“ Relativ schnell machte Kerem den Taxischein und fand seine Berufung.