Iron Maiden: Die alten Besen kehren am besten

Abzüge in der B-Note

Bei all der Liebe zu einer sich in Topform befindlichen Top-Band, sollte man für zukünftige Events in der Wiener Nachbarschaft nicht auf jene Dinge vergessen, die noch größere Verbesserungen bedürfen. So könnte man das Bechersystem endlich vereinheitlichen und die Menschen nicht immer quer durchs vollgefüllte Stadion jagen. Als eher misslungenes Experiment darf auch die große Leinwand samt Dixie-Klo-Umrandung in der Mitte des Areals gesehen werden. Die Konstruktion kostete vielen Maiden-Maniacs die Sicht auf Feuerwerk und Spektakel. Chaotisch auch die Abreise mit dem Auto, bei der so mancher Fahrer sich über mehr als eine Stunde lang keinen Zentimeter vom Fleck rührte und die Nerven bis zum Äußersten strapaziert wurden. Grosso modo galt aber: up the irons! Die große „Iron-Maiden-Familie“ - Copyright Dickinson - ließ den lauschigen Abend trotz diverser Kinderkrankheiten zu einem besonderen werden. Und einem weiteren „Scream for me, Austria“ steht hoffentlich nichts im Wege.