„Dank Dominic war das Interesse richtig groß“

Neumayer nutzte Plattform

In Thiems Sog haben viele heimische Asse aufgezeigt, allen voran Lukas Neumayer, der es ins Viertelfinale schaffte. „Ich glaube, wir werden von ihm noch einiges hören“, meinte Mandl. Der heimischen Hoffnungen auch in den nächsten Jahren diese Plattform bieten will.