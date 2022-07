Erneut zwei schwer verletzte Wanderer in Tirol

Wieder zu schweren Alpinunfällen kam es am Samstagvormittag in Sölden und Lanfkampfen! Eine 71-jährige Deutsche stürzte und verletzte sich dabei an der Schulter. Am Abend stürzte ein 76-jähriger Einheimischer rund 30 Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden ins Spital geflogen.