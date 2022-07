„Wie soll ich denn meinem Sohn noch etwas bieten?“

„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal zu euch kommen muss“ - diesen Satz bekommt Silvana Schatzer in letzter Zeit immer öfter zu hören. Sie ist eine der rund 300 Freiwilligen, die bei „Tischlein deck dich“ Lebensmittel ausgeben. An diesem Dienstag stehen rund 250 Menschen bei der Ausgabestelle auf dem Vorplatz des Kapuzinerklosters in Feldkirch an - vor dem Ukrainekrieg waren es rund 90.