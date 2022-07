Die Krebspatientinnen müssen weiter ausweichen

Die Rechnung ist einfach: Weniger Personal bedeutet weniger Kapazität. Auf der Gynäkologie in Schwarzach und in Tamsweg weiter das Personal sehr knapp. Das bedeutet, dass Patientinnen in anderen Salzburger Spitäler behandelt werden müssen. Das Schwarzacher Spital lagert zurzeit ein Drittel der Geburten an andere Spitäler aus, außerdem gibt es eine Aufnahme-Sperre für onkologische Krebspatientinnen.