Mofalenker rammt auf Flucht vor Polizei Fußgänger

Am Donnerstag um 22.50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in Freistadt in der Sankt-Peter-Straße auf einen Mofalenker aufmerksam, der ohne Abblendlicht bei Dunkelheit unterwegs war. Eine weitere Streifenwagenbesatzung wurde in unmittelbarer Umgebung bereits ebenfalls auf den Mofalenker aufmerksam. Beim Versuch einer Anhaltung mit eingeschaltetem Blaulicht fuhr der Mofalenker sofort über einen Parkplatz und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Altstadt, wo er trotz Nachrang, ohne auf den Querverkehr zu achten, eine Kreuzung passierte.