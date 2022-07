Hubschrauber stürzt neben Leuchtturm fast ins Meer

Bei Wartungsarbeiten an einem Leuchtturm in der Bretagne ist ein Hubschrauber in Frankreich um Haaresbreite nicht ins Meer gestürzt. Ein von einer Webcam am Ufer aufgenommenes Video zeigt, wie der Hubschrauber in unmittelbarer Nähe des Leuchtturms an der Pointe du Raz plötzlich kopfüber nach unten stürzt. Erst knapp über dem Felsen, auf dem der als Fotomotiv beliebte Leuchtturm steht, fängt der Hubschrauber sich wieder.