AKNÖ berät Urlauber am Flughafen Schwechat

Was zu tun ist, wenn es Probleme mit dem Flug gibt, und wie man auf böse Überraschungen am Urlaubsort richtig reagiert, wissen die Konsumentenberaterinnen und Berater der AK Niederösterreich. Bis 14. August stehen sie direkt vor Ort am Flughafen Wien-Schwechat für Fragen und Anliegen zur Verfügung und beraten kostenlos am Terminal 1 des Flughafens.