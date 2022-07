E-Scooter-Fahrerin in Linz von Straßenbahn erfasst

Die 25-Jährige querte am Freitag um 6 Uhr mit einem E-Scooter in Linz die Landstraße in Richtung Schillerstraße. Die Straßenbahn, die stadteinwärts in Richtung Haltestelle Bürgerstraße fuhr, machte mit einem akustischen Signal auf sich aufmerksam. Die E-Scooter-Lenkerin reagierte jedoch, vermutlich aufgrund von Kopfhörern, nicht, sodass es zur Kollision kam.