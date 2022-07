Tankstellen-Serienräuber ist endlich geschnappt

Tatkleidung sichergestellt

Im Zuge umfangreicher Nachforschungen im örtlichen Umfeld des Tatortes in Bürs, die vom Landeskriminalamt gemeinsam mit Ermittlern aus dem Bezirk Bludenz durchgeführt wurden, kamen die entscheidenden Hinweise auf einen Pkw mit Bregenzer Kennzeichen, die in weiterer Folge zum Tatverdächtigen führten. Der junge Mann wurde am Donnerstagvormittag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in seiner Wohnung in Hard von Beamten des Landeskriminalamtes festgenommen. In der Wohnung konnten auch Teile der Tatkleidung sichergestellt werden.