Erneut Straßenarbeiter von Auto angefahren

In Straßengraben geschleudert

Plötzlich erfasste den 53-Jährigen ein Pkw, gelenkt von einer 42-jährigen Klagenfurterin. Der Straßenarbeiter wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Anschließend krachte die Klagenfurterin noch in den Lastwagen des Magistrats.