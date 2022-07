500.000 Euro als Soforthilfe für Rettungsdienst

In einem den Medien übermittelten Schreiben sowie Positionspapier hatte der Betriebsrat immensen Druck und hohe Arbeitsbelastung beklagt, unter dem vor allem hauptberufliche Sanitäterinnen und Sanitäter stünden. Seit elf Jahren habe sich trotz jährlich steigender Einsatzzahlen nichts geändert, so die Betriebsräte. So sei etwa die Zahl der Rettungswägen nie adaptiert worden. „Die Versorgungsqualität ist bereits seit Jahren nicht mehr gegeben und inzwischen ist auch die Versorgungssicherheit akut gefährdet“, hatte es geheißen. Das System im Großraum Innsbruck sei bereits im Jahr 2019 „am Limit“ und nunmehr „mitten im Kollaps“.