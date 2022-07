Versorgung in Tirol durch Rotes Kreuz „gesichert“

Verständnis für den Betriebsrat

Die Belastung für Sanitäter in den letzten Jahren sei deutlich gestiegen. „Wir haben Verständnis für den Betriebsrat und begrüßen den Dialog, bitten aber auch gleichzeitig darum, sich konstruktiv dem Problem zu widmen“, sagt Karl. Man habe in Abstimmung mit dem Land Tirol in den letzten Monaten an mehreren Verbesserungen gearbeitet, die eine merkliche Entlastung bringen sollen. So wurde insbesondere von der Rotkreuz-Bezirksstelle in Innsbruck vor Kurzem schon ein Nacht -Krankentransportwagen in Dienst gestellt. Des Weiteren wird ein zusätzlicher Rettungswagen ab August im Großraum Innsbruck tätig sein.