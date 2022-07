„Der Pate“-Star James Caan mit 82 Jahren gestorben

„Mit großer Trauer“ würden sie den Tod von „Jimmy“ mitteilen, schrieben die Angehörigen auf dem Twitter-Konto des Schauspielers. „Guardians of the Galaxy“-Regisseur James Gunn schrieb auf Twitter, dass er so viele von Caans Filmen liebe, an erster Stelle natürlich seine „Der Pate“-Filme. Für Regisseur Edgar Wright war er ein „Megawatt Movie Star“.