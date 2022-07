Der letzte Tag eines schwierigen Schuljahres

1267 Kinder aus der Ukraine integriert

Doch die Pandemie war nicht die einzige Krise. Für die Schulen erwies sich auch der Krieg in der Ukraine als Herausforderung. Rund 1267 ukrainische Kinder wurden an 338 Standorten integriert. In der Volksschule St. Leonhard hat man etwa eine Willkommensschule als erste Anlaufstelle in Graz für ukrainische Kinder eingerichtet, um einen zentralen Erstkontakt zum Schulsystem zu ermöglichen. Mittlerweile werden diese Schüler vorrangig in Graz in Regelklassen unterrichtet und bekommen zusätzlich Deutschunterricht.