Kurz eröffnet Büros in Dubai und Tel Aviv

Enge Beziehungen zu ÖVP-Spender Schütz

Weil dieses Business so gut laufe, hat sich Kurz ein neues Mitarbeiterteam aufgebaut und gründete ein Büro in Tel Aviv und eines in Dubai. Außerdem hat er seit Kurzem eine enge Geschäftsbeziehung zu Alexander Schütz (er spendete für die ÖVP) - sie investieren gemeinsam in Unternehmen.