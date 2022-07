Neue Keramik-Kunst aus dem Brennofen

Rosi Steinbach aus Deutschland arbeitet an Keramikbüsten von Anton Bruckner für dessen Jubiläumsjahr 2024, Ben Orkin aus Südafrika zeigt seine Auseinandersetzung mit der AIDS-Problematik in abstrakteren Arbeiten, und Julia Beliaeva aus der Ukraine verarbeitet den Krieg in ihrem Heimatland in einer eindringlichen keramischen Installation. Insgesamt sechs Künstler dürfen im Rahmen der brandneuen Academy of Ceramics die Expertise, Räumlichkeiten und Materialien der Gmundner Keramik für drei Monate nutzen: „Die Tradition, uns mit Künstlern auszutauschen, ist uns etwas abhanden gekommen. Daher freuen wir uns über die neue Zusammenarbeit mit der Kultur GmbH, in der wir dies wieder aufleben lassen“, sagt Alexander Köck, der Prokurist der Gmundner Keramik.