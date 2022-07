Künstler Emilio: „Ein bisschen Leiden gehört dazu“

Größtmögliche Authentizität oder optimale Interpretation - zwischen diesen beiden Polen liegen gefühlt Welten, im Falle von Emilio Sakraya passt dort aber kein Blatt Papier dazwischen. Der 26-jährige Berliner fungiert gleichermaßen als Schauspieler wie als Sänger und lässt sich gar nicht erst auf die alte Diskussion ein, was denn in Kopf und Seele eines so mannigfaltig Kreativen wichtiger wäre. „Für mich ist beides auf Augenhöhe und das ist nicht nur so dahingesagt“, erzählt er uns im gemütlichen Gespräch in der Wiener Mariahilfer Straße, „mir macht es genauso viel Spaß in Rollen zu schlüpfen, wie Musik zu schreiben. Die Musik ist sicher zwangloser und macht dadurch mehr Spaß, aber ich mag es auch, mich zu quälen. Ich lege gerne mal 17 Kilogramm Muskelmasse zu und werfe mich mit Haut und Haaren in eine Rolle. Beides gehört definitiv zu meinem Leben.“