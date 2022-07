Fünf Verletzte bei Stiertreiben in Pamplona

Wegen der Corona-Krise wurde das für Juli geplante Sanfermines-Fest in der nordspanischen Stadt Pamplona in den letzten beiden Jahren abgesagt. Nun aber war es wieder so weit. Auch der „encierro“ - die berühmte Stierhatz - fand wieder statt und forderte seinen Tribut: Fünf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Sie schlugen entweder auf dem Kopfsteinpflaster der baskischen Stadt auf oder wurden von Stieren niedergetrampelt. Von Hörnern aufgespießt wurde heuer niemand.