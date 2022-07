Motorrad touchiert: Polizei sucht Pkw-Lenker

Bike-Unfall auch in Stallhofen

Nur gut zwei Stunden später kam auch in Stallhofen (Bezirk Voitsberg) ein Motorradlenker zu Sturz. Kurz vor 18.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit seiner Vespa auf dem Sonnenweg II in Richtung Stallhofen. Als ihm im Bereich einer Kurve ein Pkw entgegen kam, geriet der 39-Jährige aufs Bankett und kam zu Sturz und schlitterte mehrere Meter über die Straße.