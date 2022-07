Schwein auf Flucht vor dem Schlachter erschossen

Das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) ein wollte dem panischen Schwein helfen, es einfangen: „Wir können das arme Tier jederzeit bei uns aufnehmen. Wir hoffen auf eine positive Zusage, damit es nicht erschossen, sondern gerettet wird.“ Doch genau so kam es nun - da der Vierbeiner auf seiner Flucht in Richtung Innkreis-Autobahn lief, wurde er zum Abschuss freigegeben. Die Begründung: Sicherheitsbedenken.