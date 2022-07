Der Umstieg auf Öl statt Gas, geht denn das?

Linz AG startete mit Tests rund um Heizöltanklager

Während die Voest mit dem eigenständigen Einspeichern von Gas im Mai begonnen hat und einen Vollbetrieb in Österreich so für drei Monate aufrechterhalten kann, sind viele Firmen derzeit in totaler Alarmbereitschaft. So bezieht etwa Aluminiumerzeuger AMAG zwei Drittel seiner Energie aus Gas. Und wenn das nicht mehr fließt? „Kurzfristig geht ein Umrüsten auf Öl technisch nicht – das sind nicht nur ein paar Schrauben, die zu tauschen sind“, so Leo Pöcksteiner, Sprecher der Ranshofener.