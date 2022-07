Nach Hundebiss über eine Böschung gestürzt

Am Mittwoch gegen 6:40 Uhr ging ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Perg mit seinem Hund am Donauradweg auf Höhe Steyregg spazieren. Sein Hund war durch eine Leine an seinem Bauchgurt angeleint. Ebenfalls war ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem angeleinten Jagdhund am Schotterweg zwischen Donauradweg und Au spazieren.