Innsbruckathlon: So verrückt war der Hindernis-Hit

Am 25. Juni machte die „beat the city“-Serie dann wieder Halt in Innsbruck. Der Tagessieg bei den Frauen ging dabei an Veronika Windisch, die somit in diesem Jahr alle drei beat the city-Bewerbe für sich entscheiden konnte, holte sich bei den Männern am Ende Hannes Stummer den ersten Platz. Auch ÖSV-Ass Manuel Feller wagte sich beim Innsbruckathlon an den Start. Feller, Testimonial der beat the city-Serie, bezwang den Hindernislauf mit seinem Team souverän.