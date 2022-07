Auto gestohlen, Unfälle gebaut, wieder abgestellt

An einer Tankstelle konnte ein Kennzeichen und der Kühlergrill des Fahrzeugs aufgefunden werden. Um 7.50 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein stark beschädigter PKW mit deutschem Kennzeichen in eine Tiefgarage in Lehen eingefahren sei. Dabei handelte es sich um den gestohlenen PKW, in dessen Innenraum noch weitere deutsche Autokennzeichen sichergestellt werden konnten.