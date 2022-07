Debatte um Plus oder Minus bei Nächtigungszahlen

Sind es plus oder minus 18 Prozent, welche die Tourismusdestination Stegersbach diesen Mai bei den Nächtigungen verzeichnet hat? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung zwischen FPÖ-Parteichef Alexander Petschnig und Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Wie berichtet, hatte der Burgenland Tourismus für den Mai sehr erfreuliche Zahlen präsentiert. Auch Stegersbach wurde dabei mit einem Nächtigungsplus von 18,3 Prozent im Vergleich zu 2019 - also vor Corona - hervorgehoben. Stimmt nicht, sagt nun der FPÖ-Chef. „Unseren Informationen zufolge sanken die Nächtigungen in Stegersbach - einer der wichtigsten Tourismusdestinationen - um 18 Prozent.“ Er verweist dabei auf ein Schreiben eines renommierten Hoteliers aus dem Südburgenland.