WK warnt: „Dunkle Wolken über Pflege in Tirol“

In allen Branchen mangelt es an Fachkräften, wie die „Tiroler Krone“ schon öfter berichtete. Kein Wunder also, dass auch die privaten Tiroler Gesundheitsbetriebe die Alarmglocken läuten. Grundsätzlich sei die Stellenbesetzung in den Spezialbereichen noch nie einfach gewesen, betont Martin Witting, Kuriensprecher der Sanatorien und Geschäftsführer der Privatklinik Hochrum. „Seit der Pandemie stehen wir aber in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Viele Einrichtungen sind unterbesetzt. Es gibt dunkle Wolken am Horizont.“