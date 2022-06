71 Millionen Euro zusätzlich für Pflege in Tirol

Aber was ist nun das „5-mal MEHR“? Dazu LH Günther Platter: „Es wird mehr zusätzliches Geld für die Pflege in Tirol geben, mehr Ausbildungsmöglichkeiten, mehr Qualität für die Pflege, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige sowie mehr Kinderbetreuung in der Pflege!“ Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die demografische Entwicklung, die „sich in den nächsten Jahren sicher nicht entschärfen“ werde. Auch beim fixierten Gehaltszuschuss, den am Ende des Tages der Bund bezahlt, gehe das Land Tirol in Vorleistung: „Wir werden das noch im Herbst ausbezahlen“, sagt Platter.