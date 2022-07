Ferienbeginn und Events sorgen für Stau-Chaos

Formel 1 und Electric Love

Verzögerungen wird es am Wochenende auch aufgrund mehrerer Events geben. beim Formel 1-Grand Prix in Spielberg werden knapp 300.000 Gäste erwartet. Weshalb es insbesondere am Sonntag in der Steiermark zu Staus kommen wird. Bereits von Donnerstag bis Samstag findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher reisen über die West Autobahn (A1) - Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag besonders aber die Abreise am Sonntag werden zu Staus führen.