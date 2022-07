Slowenische Firma mietet heimische Gasspeicher

Der führende slowenische Gas-Großhändler Geoplin hat bestätigt, Gasspeicher in Österreich zu mieten. Über die genauen Kapazitäten schwieg sich das Unternehmen allerdings aus: „Seit vielen Jahren mieten wir Speicherkapazitäten in Nachbarländern, darunter auch in Österreich, zu kommerziellen Zwecken und zur Deckung möglicher Ad-hoc-Versorgungsunterbrechungen“, so das Unternehmen.