Regen und Blitz: Klettersteig-Tour wurde Tortur

Zwei Urlauber aus Tschechien, ein 23-jähriger Mann und dessen 19-jährige Freundin, gingen am Montag den Himmeleck Klettersteig am Hohen Krippenstein im Gemeindegebiet von Obertraun. Die beiden fuhren um 11 Uhr mit der Seilbahn auf den Berg und stiegen bei leichter Bewölkung, ansonsten gutem Wetter in den Klettersteig ein. Der Klettersteig mit der Schwierigkeit A/B ist normalerweise in zwei Stunden durchführbar.