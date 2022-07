Drogen-Lenker im Pinzgau gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in Zell am See am Sonntagabend gegen 22 Uhr ein 27-jähriger Pinzgauer von der Polizei angehalten. Zwar verlief der Alkoholtest bei ihm negativ, doch der Drogenschnelltest schlug auf Ecstasy an. Zudem fand die Polizei Suchtmittelutensilien mit Rückständen von Marihuana.