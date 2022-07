„Respekt“ ist Jung-Kriminellen wichtiger als Job

Einer der beiden Angeklagten ist 18 und als unbegleiteter Minderjähriger aus Nigeria nach Europa gekommen. Er ist nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes in U-Haft. Der zweite ist 15, ein hier aufgewachsener Salzburger ohne Schulabschluss, der Strafhaft verbüßt. Beide sind gewalttätig und schon jetzt mehrfach vorbestraft. Und beiden wird vorgeworfen, Ende Februar in der Pucher Justizanstalt einen Zellengenossen beschimpft, bedroht und misshandelt zu haben - in Form einer versuchten Vergewaltigung.