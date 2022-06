Rabiater Tschetschene (14) muss ins Gefängnis

Sie gehen noch in die Schule – zumindest auf dem Papier.“ Richterin Bettina Maxones-Kurkowski konnte sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung des Angeklagten nicht verkneifen. Ein Klassenzimmer von innen hat der 14-jährige Tschetschene tatsächlich schon länger nicht mehr gesehen. Seit mehreren Monaten sitzt er in U-Haft. Zu schwer wogen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft beim Prozess am Mittwoch.