Täter-Duo zwang Opfer ihre Füße zu küssen

Gefühl der Überlegenheit

Kurz nach der Tat konnte das Duo festgenommen werden. Sie sind nun in der Justizanstalt. Laut Exekutive haben die 16-Jährigen mit einem Komplizen beim Bahnhof und vor einer Schule in Hallein bereits mehrere jüngere und vermeintlich schwächere Schüler angegriffen, geschlagen und ausgeraubt. Das Motiv ortete die Polizei in „einem Gefühl der Überlegenheit“. Gegen den 16-jährigen Österreicher laufen auch Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs in ein Vereinshaus. Die Liste der gegen die Beiden ausgesprochenen Anzeigen ist lang: mehre Raubdelikte, Einbruchsdiebstahl, gefährlicher Drohungen, Körperverletzungen und Vergehen nach dem Waffengesetz.