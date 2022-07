Radler-Kiki-Crash am Jannersee

Der 14-jährige Radfahrer war am Sonntag um 20 Uhr vom Kiosk Jannersee auf der Kleinriedstraße in Richtung Riedstraße unterwegs, als er in einer Kurve einer ganzen Gruppe von Radlern begegnete. Die Gruppe bog in einem äußerst engen Radius um die Kurve, der 14-Jährige kollidierte dabei mit einem Kiki, den einer der jugendlichen Radler (zwei Burschen, ein Mädchen) an seinem E-Drahtesel befestigt hatte. Der 14-Jährige stürzte zu Boden, die beiden Burschen blieben sofort stehen und erkundigten sich nach dem Befinden des Gestürzten. Da dieser angab, nicht verletzt worden zu sein, kam es zu keinem Austausch von Daten.