Feuerwehren heuer im dreifachen Bewerbsstress!

Mädchengruppe muss zittern

Bei den Jugendgruppen gehen Starter aus St. Martin im Mühlkreis, Bad Mühllacken und Waldneukirchen beim Landesbewerb und bei der Olympiade an den Start. Fix ist, dass das Mädchen-Team der FF Mitteregg-Haagen-Sand (Gemeine Aschach an der Steyr) bei diesen Bewerben am Start steht, aber auch noch die Chance aufs Antreten beim Bundesbewerb hat. Das werden die Leistungen in St. Peter am Wimberg am Wochenende entscheiden.