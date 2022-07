Nach Mure macht gleißende Sonne große Probleme

Wasser muss abgekocht werden

Doch in der Krisenregion steht man noch vor einem anderen Problem. Durch die Vermurung wurde ein Teil der Kanalisation komplett zerstört. Daher appelliert der Einsatzstab – der mittlerweile ins Rathaus Treffen übersiedelt ist – an die Bevölkerung, das Trinkwasser vor dem Gebrauch abzukochen. Weiter drinnen im Gegental arbeitet man ebenfalls auf Hochtouren, um eine Verkehrsanbindung nach Arriach und Afritz herzustellen. Doch bis man so weit ist, dürften noch paar Tage vergehen.