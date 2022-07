Proteste in Usbekistan blutig niedergeschlagen

Bilder von niedergeschlagenen Protesten im Internet

Usbekistan ist ein streng kontrollierter zentralasiatischer Staat und eine ehemalige Sowjetrepublik, in der die Regierung hart gegen jede Form von Kritik vorgeht. Menschenrechtsorganisationen prangern Polizeigewalt an. „Es gibt unbestätigte Berichte über exzessive Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte während der Proteste in Nukus am 1. Juli“, schrieb der Direktor für Europa und Zentralasien bei Human Rights Watch, Hugh Williamson, via Twitter. Er forderte eine Untersuchung der Vorgänge. Tatsächlich kursieren in den sozialen Medien Aufnahmen von Straßenzügen voller Blut. Auch eine aufgebrachte Menschenmenge, am Boden liegende Opfer sind zu sehen, im Hintergrund hört man Schüsse.