Kasachstan verspricht Untersuchung der Unruhen

Nach den blutigen Unruhen in Kasachstan hat dessen Außenminister und Vizepremier, Muchtar Tileuberdi, eine umfassende Untersuchung der Ereignisse in seinem Land zugesagt. Bei einem Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte er am Mittwoch in Wien, dass die Situation mittlerweile „unter Kontrolle“ sei. Schallenberg hatte zuvor eine transparente Untersuchung und die Einhaltung von Menschenrechten gefordert.