Kasachstan: Auch letzte Einheiten abgezogen

Mehr als zwei Wochen nach den gewaltsamen Protesten in Kasachstan hat das von Russland angeführte Militärbündnis OVKS seine letzten Einheiten aus dem Land abgezogen. „Die friedenserhaltende Operation“ sei nun abgeschlossen, so der Leiter der Mission, Andrej Serdjukow, am Mittwoch. Unterdessen hob Kasachstan den Aufnahmezustand auf.