Gas: FPÖ beruft Nationalen Sicherheitsrat ein

Dazu will sich die Regierung am Dienstag beraten, wovon sich Herbert Kickl jedoch nur „heiße Luft“ erwartet. „Das ‘Herumgeeiere‘ und die Geheimniskrämerei der Regierung bringen uns nicht weiter“, meinte der Politiker. Die „beschwichtigenden Erklärungen“ von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) über die Versorgungssicherheit hätten für die FPÖ mehr Fragen offen gelassen als beantwortet. Diese sprach beispielsweise davon, dass vorerst nicht die Alarmstufe ausgerufen werden müsse - wodurch etwa die Industrie Gas einzusparen hätte - und der Aufbau von Speichern voranschreite. Österreich befindet sich seit 30. März jedoch in der Frühwarnstufe.