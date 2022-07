„Die Wunderbar ist ein Wohnzimmer für alle!“

Es regnet in Strömen, als wir die Böschung hinabsteigen. Die Ache ist reißend, ein Übersetzen unmöglich. Wir bleiben am Ufer. Sofort fällt mir ein aus bemalten Steinen gebautes, hinter Büschen verstecktes Gedächtnismal auf. Das Epitaph für ein 15-jähriges Mädchen, das hier vor acht Jahren beim Fotografieren ertrunken ist. So alt wie mein ältester Sohn jetzt. Alle drei - Willi, Maurice, der Fotograf, und ich - werden sofort still. Das Denkmal hat etwas ungemein Berührendes. Es greift einem tief ins Herz. Kalt lässt es keinen von uns. Weil der Regen nicht enden will, lassen wir Maurice seinen Job erledigen. Der immer gut gelaunte Amerikaner, der wie Bill Ramsey Deutsch spricht, macht seine Schnappschüsse, dann flüchten Willi und ich ins Trockene, in ein Gasthaus in Lauterach.