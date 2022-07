Digitale und reale Welten

Die Halle in der Messe bebte, als das Team Austrian Force eine Sekunde vor dem Ende den Siegestreffer beim Rocket-League-Finale erzielte. Die Stimmung glich einem kleinen Hexenkessel. Es war eines der vielen Highlights des Gamer-Events Level Up, das von der Messe selbst veranstaltet wurde. Nach der ersten Austragung im vergangenen Jahr versuchte man es heuer deutlich größer – und das mit Erfolg, wie sich beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigte. Denn nicht nur Spieler kamen auf ihre Kosten. „Der Event ist ganz klass. Wir sind wegen meines Sohnes hier, der Spieleentwickler werden will und super informiert wurde“, berichtet Mark Gschwendtner. Mit dem regen Interesse der Besucher zeigten sich auch die anwesenden Firmen zufrieden. „Wir entwickeln Soft- und Hardware für Leitstellen der Einsatzorganisationen. Hier treffen wir die richtige Zielgruppe für künftige Mitarbeiter unseres Unternehmen“, so Christina David von der Firma Eurofunk.