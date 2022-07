Patient nach OP aus Aufwachraum geflüchtet

Ein Patient flüchtete am Freitagnachmittag nach einer Operation unter Narkose aus einem Krankenhaus in Coburg. Direkt nach dem Aufwachen machte sich der Deutsche eigenständig auf den Weg nach Hause. Weit kam er jedoch nicht: Am Heimweg baute er sofort einen Unfall mit seinem Fahrrad. Der 33-Jährige musste direkt wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden.