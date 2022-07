Fahrunfähiger Radler (48) kracht frontal in Skoda

Am Freitag, gegen 16 Uhr, ereignete sich in der, direkt über dem Rhein gelegenen, Schweizer Gemeinde Widnau (Kanton St. Gallen) ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei krachte ein, von der Kantonspolizei später als fahrunfähig eingestufter, Radfahrer frontal in einen entgegenkommenden Skoda und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.